Ultimo mese dell'anno, mese di festa. Ecco le previsioni segno per segno firmate da Luca Nicolaj

Ariete

Fino a inizio dicembre Venere ti è più che complice: ascolta le sue proposte e dai più spazio all’amore nella tua vita. Da domani puoi contare sulla collaborazione attiva di Marte, che non pone limiti alle tue aspirazioni e ti mette a disposizione un coefficiente di vitalità inesauribile. Risolvi temi di lavoro entro il 13.

Toro

Dal 4 godi dell’aiuto di Venere, che fa i ponti d’oro perché l’amore consolidi la sua presenza. O cedi alla sua corte o prendi tu l’iniziativa. Da dicembre Mercurio ti favorisce, aiutandoti a mettere a fuoco gli obiettivi che intendi raggiungere. Dal 13 sarà il momento di correggere il tiro perché avrai nuove informazioni.

Gemelli

Marte si mette in opposizione al tuo segno da domani fino a dopo Capodanno. Sarà un periodo che ti vedrà battagliera e impegnata nella conquista di nuovi obiettivi. L’impeto con cui vivi le cose potrebbe creare attriti con il partner, tienine conto. A dicembre diminuisce il nervosismo, dal 13 inizi una fase di riflessione.

Cancro

A dicembre l’ingresso di Mercurio in Capricorno ti rende disponibile al dialogo e favorisce l’intesa con il partner. Dal 4 anche Venere viene a rendere la dimensione affettiva più intensa e piacevole, l’amore guadagna spazio nella tua vita e ti senti in armonia con il resto del mondo. Dal 13 pensa a rivedere alcuni accordi.

Leone

Domani Marte entra in Sagittario e ti aiuta a farti avanti con decisione e combattività, che sia per la conquista di un partner o per traguardi all’insegna della creatività. Forte e piena di energia, da dicembre sei più industriosa nel lavoro grazie a circostanze positive. Ma dal 13 sarà necessario operare una correzione.

Vergine

Fino al 4 puoi contare su una configurazione benevola per quanto riguarda la situazione economica. Attraversi un periodo di notevole eccitazione che ti rende irrequieta, per centrarti ti può aiutare la pratica di un’attività fisica regolare. Da dicembre si apre una fase creativa che ti rende giocosa e disponibile all’amore.

Bilancia

Approfitta della presenza di Venere nel tuo segno fino al 4 per destreggiarti a tuo piacimento con filtri e pozioni d’amore. Poi inizia una fase positiva per le finanze: sarai più generosa con i regali di Natale! Dal 4 subentra una certa irrequietezza che ti rende quasi frenetica. Poi però dal 23 riprendi in mano il timone.

Scorpione

Per te il bello inizia il 4, con l’ingresso di Venere nel tuo segno, dove resterà fino quasi a Capodanno. Vai verso il Natale a braccetto con l’amore, che cosa chiedi di più? La configurazione ti rende fiduciosa, sicura di te e ricca di risorse che ti consentono di affrontare con efficacia le questioni di natura economica

Sagittario

Gli ostacoli si fanno sentire in questi giorni, ma con Sole, Mercurio e Marte nel segno sei più forte che mai e perfino la quadratura di Saturno e Nettuno perde forza di fronte alla decisione e alla combattività di cui fai prova. Da dicembre rallenta, senti la necessità di soffermarti su questioni pratiche legate al denaro.

Capricorno

Goditi l’aiuto di Venere nel lavoro fino al 4, lo charme e la capacità di persuasione rendono tutto più facile. Poi inizia una fase articolata, in cui senti la necessità di prendere le distanze da alcune cose dando la priorità a questioni tue personali. Mercurio ti rende curiosa, emergono mille idee… ma le cambi facilmente.

Acquario

Già da domani la situazione diventa più piacevole, puoi girare pagina ed abbassare il livello di stress legato alle sfide professionali con cui ti sei misurata negli ultimi giorni. Dal 4 puoi contare su altri strumenti per farti strada, il tuo fascino ti apre le porte e anche l’amore potrebbe fare irruzione nella tua vita.

Pesci

Domani inizia una fase impegnativa e faticosa: ti misuri con una serie di ostacoli che ti separano dai tuoi obiettivi. Specialmente nel lavoro ti aspettano delle sfide vere e proprie, affrontandole potrai misurare i progressi fatti nel corso degli ultimi mesi. Dal 4 con Venere favorevole puoi contare sul sostegno dell’amore.