Uno dei tratti più salienti di questo autunno è l’anello di sosta di Marte nel segno dei Gemelli. Per loro e per tutti i segni d’aria è un’iniezione di combattività e dinamismo. Ma per Vergine, Sagittario e Pesci rischia di rendere la vita più stancante: tutto diventa una battaglia. Intanto, tra ottobre e l’inizio dell’inverno, con il ritorno di Giove nel segno, i Pesci tornano a essere i favoriti dello zodiaco insieme agli altri segni d’acqua.

Ariete

Affronti l’autunno con un forte dinamismo che ti rende combattivo e agile. Giove è nel tuo segno fino alla fine di ottobre, approfittane! Ti porta fortuna e successo sia nel lavoro che a livello personale. Sempre nelle stesse date le cose vanno bene anche in amore. A partire da novembre tendi a forzare le situazioni, hai troppa energia e l’irruenza diventa difficile da gestire.

Toro

Se vuoi puntare sull’amore, approfitta dello scampolo di settembre, Venere ti è amica e ti favorisce. Poi inizia un periodo positivo per il lavoro, fino al 22 ottobre. A quel punto, fino a metà novembre entri in una fase più turbolenta, in cui farai di tutto per forzare la mano al destino e operare una svolta radicale. Poi verso il 10 dicembre l’armonia riprende il sopravvento.

Gemelli

Sono mesi impegnativi per te: Marte rimane nel tuo segno fino alla fine di marzo ed è come se ti iniettasse troppa adrenalina nel sangue. Sei più dinamico e attivo, ma anche meno tollerante. Approfittane per proporti una sfida e impegnati per vincerla. Da qui a fine ottobre sei favorito nell’amore. Dopo, gli astri ti offriranno belle opportunità sul lavoro, ma tieni a bada la litigiosità…

Cancro

Per te il periodo migliore sarà tra il 28 ottobre e il 20 dicembre quando Giove, tornato nei Pesci, penserà a regalarti un pizzico di fortuna e farà di tutto per metterti di buonumore. Dal 23 ottobre fino a metà novembre si aggiunge poi anche l’altro benefico, Venere, che viene a favorirti nell’amore. A fine novembre, attento alla litigiosità in agguato sul lavoro.

Leone

Fino al 27 ottobre approfitta di Giove favorevole. Con la collaborazione di altri pianeti ti aiuta ad affrontare in maniera vincente qualsiasi situazione. Intorno al 9 novembre attraverserai una fase piuttosto complessa e burrascosa, la strada diventa in salita, evita colpi di testa. Ma tu approfittane per ricaricare le batterie, già dal 20 la situazione ridiventa propizia.

Vergine

Per te fino a tutto marzo 2023 si prospetta un periodo più faticoso, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. L’anello di sosta di Marte nei Gemelli ti complica la vita e dovrai combattere per difendere i tuoi spazi. Ma da fine ottobre a metà dicembre potrai comunque approfittare di un periodo più gioioso e facile, in cui Giove ti favorisce sia in amore che nei contratti.

Bilancia

Il lungo soggiorno di Marte nei Gemelli, che si protrae fino a tutto marzo, ti offre un supplemento di energia e dinamismo che ti rende più attivo e intraprendente. Approfitta fino al 27 ottobre della presenza di Giove in Ariete, che ti favorisce in amore e nei contratti. Intorno al 9 novembre evita mosse troppo azzardate riguardo ai soldi. Per tutto l’autunno il lavoro va a gonfie vele.

Scorpione

Avrai modo di godere di un supplemento di fortuna tra il 28 ottobre e il 20 dicembre, grazie al ritorno di Giove nei Pesci. Potrebbe rimettersi in moto un progetto rimasto in sospeso. E ti servirà a controbilanciare il momento difficile attorno al 9 novembre, quando potresti trovarti in una situazione più spinosa e delicata da gestire, soprattutto a livello familiare e personale.

Sagittario

Con Marte nei Gemelli in opposizione al tuo segno fino a tutto marzo 2023, per te qualsiasi passo ti proponi è più in salita. È come se fossero necessarie continue battaglie anche per le cose più semplici. La situazione si complica dal 28 ottobre ma l’affronti con fiducia. Poi dal 24 novembre qualcosa si rimette nel verso giusto e recuperi anche le situazioni che sembravano perse.

Capricorno

Fino a tutto marzo la situazione lavorativa richiede un grande impegno, legato a battaglie che sei intenzionato a combattere. Tu difficilmente ti arrendi, ma ricorda di ritagliarti dei momenti di riposo se non vuoi che lo stress comprometta la salute. Ottobre sarà decisamente faticoso, meglio novembre che ti darà più soddisfazioni. Dal 6 dicembre è come se giocassi in casa.

Acquario

Con Marte nei Gemelli fino a tutto marzo 2023, disponi di un additivo di energia attiva del quale noterai gli effetti soprattutto in amore, settore nel quale ti scopri più intraprendente. Il mese di ottobre si annuncia facile, pieno di momenti piacevoli e con notizie destinate a metterti di buonumore. Verso metà novembre, momento faticoso sul lavoro. Ma subito ritrovi il tuo sprint.

Pesci

Preparati per i festeggiamenti: dal 28 ottobre al 20 dicembre Giove torna nel tuo segno per disseminare fortuna e fiducia nella tua vita. Dal 24 novembre si aprono belle prospettive, ne approfitteranno di più i nati nell’ultima decade. Questo viene a compensare la fatica legata al lungo transito di Marte nei Gemelli, che fino a marzo tende a renderti le cose più difficili.