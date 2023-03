Ariete

Continui a cavalcare l’entusiasmo e a godere dei favori della fortuna. In questi giorni il nervosismo diminuisce e diventi un po’ più sentimentale, attenuando anche l’esigenza eccessiva nel lavoro. Le amicizie passano in primo piano e ti coinvolgono in progetti affascinanti. Fino all’11, novità positive in campo economico.

Toro

Fino all’11 approfitta di Venere nel segno: farai strage di cuori, valorizzando il tuo lato fascinoso che ha qualcosa di irresistibile! Dal 4 Mercurio nel segno ti rende più comunicativa e irrequieta, brava a creare nuove relazioni. Dal 21 senti la necessità di fermarti per una riflessione. Da metà aprile, soldi in arrivo.

Gemelli

Finalmente il 27 esce Marte dal tuo segno dopo ben sette mesi di frenesia e irritabilità. Adesso puoi rilassarti e goderti dall’11 l’arrivo di Venere, che ti induce a ridiventare, nonostante la serietà con cui adesso guardi alle questioni lavorative, un po’ più frivola e rubacuori. C’è un gran movimento riguardo al denaro.

Cancro

Dal 27 Marte entra nel tuo segno, dove rimane fino a metà maggio rendendoti più dinamica e combattiva. Fortunatamente godi del sostegno di Saturno, che limita l’impulsività e ti aiuta a canalizzare le tue energie verso progetti molto concreti. Anche perché nel lavoro per te è un momento piuttosto stimolante e gratificante.

Proprio da oggi Plutone entra in opposizione con il tuo segno e ti propone un primo assaggio di un viaggio dentro te stesso che ti trasforma, favorendo un rinnovamento generale della tua vita. Magari sarà attraverso un incontro passionale? Tu l’affronti baldanzosa e ottimista, forte di una vitalità praticamente inesauribile.

Vergine

Venere ti è favorevole fino all’11, non perdere tempo e buttati tra le braccia dell’amore, che potrebbe anche proporti un viaggio da fare insieme. Dal 4 arriva Mercurio a darti manforte, rendendoti più agile e versatile, capace di siglare alleanze e smuovere anche l’economia. Dal 21 aprile prenditi un momento di riflessione.

Bilancia

Bel periodo per te, continui ad avere il vento in poppa. Grazie a Giove che ti favorisce negli incontri e nella vita di relazione magari penserai al matrimonio! Le vacanze di Pasqua si annunciano molto vivaci e divertenti, programma qualcosa di bello. E poi dall’11 avrai Venere favorevole e di nuovo sarai fortunata in amore…

Scorpione

Per te questo è un periodo piacevole, fino all’11 grazie alla collaborazione di Venere non ti mancheranno di certo i corteggiatori. E proprio da oggi la nuova posizione di Plutone rimette in movimento tante cose, spingendoti a reinventarti, a cambiare ancora una volta pelle, proprio come piace fare a te di tanto in tanto.

Sagittario

Il 27 potrai finalmente festeggiare l’uscita di Marte dall’opposizione al tuo segno. Finito il periodo di grande fatica che ti ha assediata da ben sette mesi, scoprirai che nel mondo ci sono altre cose oltre agli ostacoli. Adesso puoi goderti Giove favorevole e l’allegria che suscita nella tua vita, specialmente nell’amore.

Capricorno

Fino all’11 l’amore è favorito e ti concederai con più facilità, nonostante quella diffidenza che ti è propria, perché l’affetto che riceverai diventa davvero tangibile e concreto. Dal 4 assumerai un atteggiamento più leggero e giocoso nei confronti un po’ di tutto, come se ti divertissi a diventare un’abile prestigiatrice.

Acquario

Proprio oggi nel tuo segno entra Plutone, che resterà tuo ospite fino all’11 giugno (ma poi l’anno prossimo tornerà per insediarsi). È un pianeta che porta con sé un grande rinnovamento, che ti consente di rimetterti in gioco e mettere in valore grandi qualità rimaste finora inespresse. La parola d’ordine è trasformazione!

Pesci

Dal 27 le cose diventano più facili, troverai un nuovo dinamismo che ti aiuta a passare dalla teoria alla pratica. Il recente arrivo di Saturno nel segno ti ha probabilmente rallentata, ma a breve definirai meglio i tuoi obiettivi, facendo prova di grande creatività nel modo in cui li persegui. In amore sei più passionale.