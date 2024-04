Come sarà maggio? Gli astri prevedono un inizio mese scoppiettante. Ecco segno per segno le previsioni di Luca Nicolaj

ARIETE

Proprio oggi Mercurio mette fine ai temporeggiamenti e ti fa affrontare le situazioni con le idee chiare. Il 29 Venere esce dal tuo segno, se vuoi affidarti a lei per la seduzione meglio sbrigarti! Poi dal 30 Marte entra nel tuo segno e avrai a disposizione tutto lo sprint e lo spirito d’intraprendenza che ti caratterizza.

TORO

Il 29 Venere entra nel tuo segno ed essendo il tuo pianeta è festa doppia. L’amore è favorito e incoraggiato dalla sua presenza, approfittane entro il 23. I giorni attorno alla Luna Nuova dell’8 maggio nel tuo segno sono veramente effervescenti e pieni di buone notizie. Sappi che sei in un periodo particolarmente fortunato!

GEMELLI

Dal 30 si chiude una fase impegnativa nel lavoro, che ti ha messa davanti a sfide e ostacoli che ti hanno obbligata a fare appello a tutte le tue energie. Dal 15 noterai un cambiamento nel tuo stato d’animo: meno condizionata dalla fretta, potrai scalare marcia, decidendo i tuoi ritmi. Dal 23 l’amore diventa protagonista.

CANCRO

L’arrivo di Marte in Ariete il 30 ti obbliga ad assumere nel lavoro un atteggiamento combattivo e di sfida, come se fossi chiamata a provare le tue capacità. Approfitta dell’adrenalina per proporti obiettivi ambiziosi. Attorno a te potrai contare su una rete di amicizie che contribuiscono a creare un clima molto piacevole.

LEONE

Per te è un periodo stimolante e ricco di possibilità, specie a livello professionale, settore in cui le tue aspirazioni sono incrementate da circostanze molto favorevoli, che però comportano una sfida. Ma dal 30 potrai contare sull’aiuto di Marte, che ti rende combattiva e ti consente di affrontare gli ostacoli con grinta.

VERGINE

Il folto drappello di pianeti nel Toro mitiga in maniera significativa gli ostacoli con cui ti misuri da più di un anno. Ti scopri fiduciosa nelle tue capacità, spronata dalla fortuna che ti invita a proporti traguardi più gratificanti. Dal 29 c’è Venere ti sostiene e fino al 23 anche in amore godi delle protezioni celesti.

BILANCIA

Fino al 29 Venere ti invita a lasciare spazio per l’amore, creando alleanze e collaborazioni che possono rivelarsi preziose. Poi, dal 30 la configurazione ti mette un po’ alla prova, disponendo lungo il tuo percorso una serie di ostacoli e difficoltà che richiedono energia e attenzione. Dal 15 la tensione nervosa diminuisce.

SCORPIONE

Per te è un periodo gioioso e gratificante, i pianeti ti riempiono di doni e di ragioni valide per essere di buonumore. Dal 29 con la collaborazione di Venere anche l’amore entra in una modalità molto gradevole, renditi disponibile agli incontri se sei single. A metà mese tutto si accelera, potrai vivere momenti esaltanti.

SAGITTARIO

Dal 30 la tua vita si fa dinamica, l’energia e la voglia di fare ti rendono più intraprendente anche a livello affettivo, spingendoti a prendere l’iniziativa e a svolgere un ruolo più attivo. La sensazione di procedere in salita con cui hai fatto i conti da più di un anno si mitiga, a fine maggio entri in una fase euforica.

CAPRICORNO

I pianeti ti riempiono di gratificazioni e affronti gli eventi con buonumore e ottimismo. Ma dal 30 dovrai fare i conti con la quadratura di Marte, che tende a moltiplicare gli ostacoli e a rendere tutto più faticoso del necessario. La cosa è sicuramente compensata dal resto dei pianeti, dal 29 sei fortunata anche in amore.

ACQUARIO

Il periodo è impegnativo, c’è un grande fermento interno che non sai bene come tradurre in azioni. Ma la congiunzione di Giove con Urano ti trasmette una fiducia che a tratti diventa addirittura entusiasmo. Da qui a fine maggio la fortuna potrebbe riservarti una sorpresa speciale. A livello materiale le cose si semplificano.

PESCI

Pesci In questo periodo l’ingombrante presenza di Saturno nel tuo segno è temperata da una configurazione favorevole, che contribuisce a trasformare le responsabilità in gratificazioni e ti consente di mietere qualche successo. E finalmente dal 30 Marte esce dal tuo segno: potrai rilassarti e deporre le armi, dichiarando la pace.