A ciascuno il suo stile seguendo le stelle e le star: ecco cosa mettersi nel 2022

Dimmi di che segno sei e ti dirò che stile avrai nel 2022. In vista del nuovo anno ecco come Nina Segatori, anima di "Oroscopo Letterario" consiglia come seguire le stelle e le star di ieri, oggi e domani. Segno per segno.

ARIETE

A tutto coloreUno stile eclettico in cui non manca mai colore ed estro, come quello di Sara Jessica Parker, ariete doc, che ama osare con cromie audaci ed identitarie. Chi è di questo segno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati