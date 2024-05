Questa storia comincia con due ragazzi di belle speranze, figli del Sud Italia di metà Novecento tirati su da un'operosa famiglia calabrese.

Da un lato c'è mamma Franca Olandese, un'emancipata sarta col suo atelier che si sposa e cambia l'etichetta ai vestiti: diventa "Franca Versace, Reggio C". Non sa che sta mettendo a dimora un seme rivoluzionario che germoglierà nel cuore creativo del terzogenito, il piccolo Gianni. Dall'altro lato c'è papà Nino Versace col piglio imprenditoriale che trasmette intatto al figlio maggiore, Santo. Si dice: "buon sangue non mente". Quest'avventura meravigliosa dei fratelli che tra gli anni Settanta e Ottanta mettono su la maison Gianni Versace conquistando il mondo della moda, dimostra quanto a volte sia vero.

Tuttavia la tragedia di un destino interrotto può arrivare a togliere la luce anche alle favole più belle. E dopo il buio, il coraggio di ricominciare germoglia nelle radici di quella stessa sete di bellezza in cui tutto un giorno è cominciato. Dopo 27 anni dal maledetto 15 luglio del 97 in cui Gianni Versace venne ucciso a Miami, suo fratello Santo è pieno dei ricordi appassionati di una vita e li racchiude nel libro "Fratelli. Una famiglia italiana" (Rizzoli; 160 pagine; 18 euro) che in questi giorni presenterà in Puglia. Oggi è impegnato, anima e cuore, in una nuova impresa: restituire ai meno fortunati un po' della luce dei doni che ha ricevuto dalla vita. La Fondazione Santo Versace nata con la caparbietà di Francesca De Stefano, sua moglie, è impegnata in progetti a difesa dei più fragili, tra cui spiccano imprese anche con la salentina Made in Carcere. «Desideriamo creare qualcosa che viva per sempre. Vogliamo restituire agli altri il dono dell'amore che abbiamo ricevuto nell'esserci incontrati» spiega Francesca De Stefano Versace.

Santo Versace, nel libro si ripercorre la storia dei fratelli Versace, della casa di moda e degli italiani dai ruggenti anni Settanta: Santo ma lei e suo fratello Gianni da bambini avevate un sogno così grande?

«Gianni ha sempre gattonato fra pizzi e merletti ed è, come si dice, figlio d'arte. I nostri genitori sono stati due esempi straordinari, io guardavo mio padre, Gianni guardava mia madre che era un genio. Ci siamo divisi i talenti: Gianni la creatività di mia madre, io la capacità imprenditoriale di mio padre. Quando sono tornato a casa dopo il militare, Gianni disegnava già le sue prime collezioni, aveva un talento innato ma soprattutto padroneggiava i segreti della sartoria. Allora, da commercialista, ho studiato il modo di rendere questo sogno un'impresa: siamo partiti così, sempre insieme. Io e Gianni abbiamo pensato sempre a lavorare con passione, e tutto ci è venuto naturale».

Lei era diventato il fratello maggiore...

«Sì, noi eravamo in tre Tinuccia: alla morte di Tinuccia nel 1953 sono diventato il più grande. Eravamo bambini, ci è scattata una molla dentro per riempire quel vuoto immenso; anche per questo nel 1955 è nata Donatella. Da sempre ho lavorato per realizzare i sogni di tutti in famiglia, e quando Gianni ha iniziato la sua nuova vita il 4 febbraio 1972, l'ho seguito e organizzato. Ho contato sul suo entusiasmo e sulla sua determinazione quando ci siamo trasferiti a Milano. Quando dissi a Gianni che era arrivato il momento di fare la Gianni Versace' spiegai al suo compagno di allora che, con un minimo di fortuna, avremmo fatto meglio di YSL che in quel momento era il numero uno della moda mondiale».

Arrivò la gloria e il successo dello stile Versace, l'amore degli italiani e delle star di tutto il mondo, le top model e Lady Diana. Improvvisamente poi nel '97 l'omicidio di Gianni cancellò il futuro.

«Gianni aveva nuovi progetti che avrebbero rivoluzionato la moda italiana nel mondo. Quel giorno invece spezzò le vite di tutti noi; ricordo ancora io e Donatella immersi nell'abbraccio di migliaia di persone al funerale al Duomo di Milano, ma io non mi sono mai sentito così solo, mai. Ci sono voluti molti anni perché superassi quei traumi, anche nel riuscire a raccontare in questo libro la storia della mia famiglia e della casa di moda Gianni Versace. Mi ha aiutato mia moglie Francesca, l'ho incontrata nel 2005 perché sua madre, mia amica, voleva aprire un'azienda di cioccolatini e venne a trovarmi: per caso l'accompagnò sua figlia Francesca, un avvocato. Fu amore a prima vista, ci siamo sposati due volte, civilmente prima e poi in chiesa. Oggi lei si occupa a tempo pieno della Fondazione».

La Fondazione Santo Versace è un modo per restituire i doni ricevuti dalla vita? In Salento collabora con Made in Carcere.

«Sì, la Fondazione è nata perché non abbiamo avuto figli insieme e abbiamo pensato di fare qualcosa che aiutasse bambini, ma anche anziani e altri fragili. Volevamo lasciare qualcosa per le persone socialmente più svantaggiate, sostenendo interventi e progetti dedicati alle donne, all'inclusione sociale, al contrasto della povertà, alla formazione. Con Made in Carcere collaboriamo da anni. Ci siamo stati nell'ampliamento del progetto all'interno del reparto femminile della Casa Circondariale di Taranto, perché la bellezza educa e aiuta, e poi formazione e autoimprenditorialità per le detenute».

Oltre alla Fondazione, c'è il Cinema. Sempre di bellezza lei si occupa alla fine...

«Dopo la moda, ora mi occupo di arte e cultura e quindi di Cinema, siamo soci della Minerva Pictures. Se la Fondazione è per noi nostro figlio, continuo a seguire anche Altagamma che ho fondato nel '92 per contribuire alla crescita delle imprese dell'industria culturale e creativa italiana».

Lei e Francesca siete legati alla Puglia.

«Amiamo molto la Puglia e il Salento e, al di là del lavoro, torniamo sempre volentieri».

