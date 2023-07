Incidente stradale nel centro del paese: scooter contro camion. Ferito 14enne

Scooter contro camion: è il bilancio del brutto incidente stradale è avvenuto nel centro urbano di Veglie nella tarda mattinata di oggi - 10 luglio - e che in un primo momento ha fatto temere il peggio. Un ragazzino, 14 anni, a bordo del suo scooter è andato a sbattere contro un grosso camion, di quelli tipo autocisterna, che trasportano acqua.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Veglie, diretta dal comandante dottor Massimiliano Leo, il giovane che transitava su via Corsico, precisamente all'intersezione con via Maddalena, zona Calvario a poche centinaia di metri dalla strada provinciale Veglie Salice, non si sarebbe accorto del passaggio dell'autocarro, andando a sbattere violentemente sulla parte laterale dello stesso.

Nello schianto il giovane, che indossava il casco, ha riportato ferite sia agli arti superiori sia agli arti inferiori. I sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno riscontrato due fratture: una al braccio e l'altra alla gamba. Il 14enne è stato trasportato in ospedale.