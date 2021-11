Hub vaccinali, chiude Campi: residenti dirottati a Lecce

I cittadini di Campi Salentina da lunedì potranno effettuare il vaccino alla Caserma Zappalà di Lecce. Chiude il centro vaccinale di Campi, presso l'ospedale del comune salentino. E dunque tutti coloro che dovranno sottoporsi a vaccino, e residenti a Campi, dovranno recarsi a Lecce o - da lunedì - nelle farmacie che, dopo l'accordo con la Regione Puglia, potranno somministrare il vaccino covid.

Il motivo della chiusura del centro vaccinale di Campi rientra in una più ampia riorganizzazione dei punti vaccinali che non riguarda solo il Comune salentino. A Lecce dunque l'unico hub aperto sarà quello della Caserma Zappalà in viale Grassi; chiusi invece il Palazzetto di via Merine e il Museo Castromediano.

Questi gli orari di apertura dei punti vaccinali

Per i cittadini dei Comuni dei Distretti di Campi Salentina e Lecce la Caserma Zappalà - Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) sarà aperta da lunedì al venerdì 8.30/13:30 e 14.30/19. Il sabato 8:30/13:30. Domenica chiuso.

Per i cittadini dei Comuni dei Distretti di Maglie, Martano e Poggiardo, sarà disponibile il punto vaccinale di Martano, presso la Rsa in via Rita Levi Montalcini Martano, aperto il martedì e giovedì 9:00/13:00 e 15:00/18:00 e il sabato 9:00/13:00.

Il punto vaccinale di Poggiardo presso l'ex Asilo Infantile di via Santa Caterina da Siena n. 2 aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13. Domenica chiuso.

Per i cittadini dei Comuni dei Distretti di Casarano e Galatina sono disponibili il punto vaccinale di Casarano presso il Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano- Collepasso, aperto il martedì 8:30/13:00 - 15:00/17:30, giovedì 8:30/13:00. Dal 22/11/21 aperto anche il sabato 8:30/13:00; e quello di Galatina presso il Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco aperto il lunedì 8:30/13:00 e 15:00/17:00, mercoledì e venerdì 8:30/13:00. Domenica chiusi.

Per i cittadini dei Comuni dei Distretti di Gallipoli e Nardò, disponibili i centri di Gallipoli presso la Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino – Gallipoli aperto il lunedì, mercoledì e venerdì 8:45/13:15, quello di Nardò che ha sede in uno stabile della Zona Industriale, Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz aperto il martedì, giovedì e sabato 8:45/13:15. Domenica chiusi

Per i cittadini dei Comuni del Distretto di Gagliano del Capo dal lunedì al venerdì - 9:00/13:30 – 14:30/17:30 e sabato 9:00/13.30 - sarà disponibile invece l'hub che ha sede nel centro ex Dialisi I piano in via San Vincenzo, 5 a Gagliano del Capo. La domenica sarà chiuso.