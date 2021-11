Bollettino Covid Puglia: 277 nuovi casi e la provincia di Taranto la più colpita

Oggi in Puglia si registrano 277 nuovi casi di covid (ieri 265) su 19.769 test (1,4%) eseguiti e fortunatamente non si riscontra alcun decesso (ieri, invece, ce n'erano stati 3). La provincia più colpita è quella jonica (86 casi).

Sono i dati del bollettino covid del 13 novembre 2021 che registra comunque un aumento del numero dei contagi nell'ultima settimana.

I casi divisi per provincia

Provincia di Bari: 55

Provincia di Bat: 13

Provincia di Brindisi: 15

Provincia di Foggia: 46

Provincia di Lecce: 63

Provincia di Taranto: 86

Residenti fuori regione: 0

Delle 3.787 persone attualmente positive 160 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.