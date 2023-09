Universtà del Salento: arrivano flat tax e tutor per studenti over 65: Francesca testimonial a 91 anni

Flat tax e tutor a sostegno degli studenti universitari over 65: è la nuova agevolazione introdotta dall'Università del Salento per il nuovo anno accademico 2023/2024 destinato a studenti che percepiscono una pensione: una flat tax di 500 euro, indipendente dal livello di reddito, e dei tutor dedicati. Testimonial dell’iniziativa è la signora Francesca, classe 1932, aattualmente la studentessa decana dell’Università del Salento.

Obiettivi

In sintesi, gli obiettivi dell’iniziativa sono: migliorare il benessere psicofisico delle persone anziane, elevare il livello formativo e culturale della popolazione, favorire la crescita del capitale sociale, creare una solidarietà intergenerazionale, incrementare l’incidenza dei laureati, rafforzare l’immagine dell’Ateneo come “bene comune”.

Il rettore Fabio Pollice

«Con l’allungamento della vita e l’invecchiamento della popolazione tende ad aumentare la domanda di formazione universitaria da parte delle persone over 65», spiega il Rettore Fabio Pollice, ideatore dell’iniziativa, «Attualmente i nostri studenti e studentesse over 65 sono circa 30, ma nel Salento, nostro territorio di riferimento, le persone diplomate in pensione sono diverse migliaia e crediamo che questo programma specifico potrebbe spingere molte di loro a iscriversi ai nostri corsi di laurea.

Peraltro con una ricaduta in termini di solidarietà intergenerazionale: le loro tasse di iscrizione, infatti, contribuiranno a sostenere negli studi le giovani generazioni, con la costituzione di un fondo per borse di studio per gli studenti meno abbienti».

Testimonial dell’iniziativa è la signora Francesca (classe 1932, nella foto allegata accanto al Rettore Pollice), attualmente la studentessa decana dell’Università del Salento.