In Puglia il primo bootcamp sull'Intelligenza Artificiale interamente dedicato alle donne: ecco Women Ai

Nasce a Bari Puglia Women AI, il primo bootcamp completamente al femminile per avvicinare le donne all'intelligenza artificiale. Per un intero fine settimana, il 22, 23 e 24 marzo, nel padiglione 152 della Regione Puglia nella Fiera del Levante, le partecipanti potranno imparare a sfruttare al massimo le intelligenze artificiali generative come ChatGPT, competenza ritenuta ormai imprescindibile in qualsiasi ambito. In palio borse di studio per corsi di formazione sull'IA. L'evento è realizzato da Puglia Women Lead e ospitato da Regione Puglia nel padiglione della Fiera. Le partecipanti potranno apprendere nozioni di base e applicarle a progetti che verranno premiati alla fine dell'evento, lavorando in team, seguite da professionisti esperti.

Il commento

«Da sempre - dichiara Gaia Costantino, presidente e co-fondatrice di Puglia Women Lead - abbiamo come obiettivo di colmare il divario occupazionale di genere puntando sulle competenze digitali.

Spesso si dice che l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. Noi crediamo invece che non sarà l'intelligenza artificiale a rimpiazzare le persone, ma piuttosto lo farà chi sa come usarla». «La Regione Puglia - spiega Gianna Elisa Berlingerio, direttora del dipartimento allo sviluppo economico della Regione Puglia - supporta questo importante evento sull'intelligenza artificiale in quanto sostiene la formazione e le nuove competenze in materia, con una specifica attenzione alle donne. Non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale».