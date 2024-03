Unisalento, inaugurato l'anno dell'Isufi. Ospite Clara Mattei: «Viviamo in un mondo di disuguaglianze». Il videoservizio

È stata la lectio "Democrazia e disuguaglianze. Il coraggio di osare” di Clara Mattei, economista della New School for Social Research di New York a chiudere l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 della Scuola Superiore Isufi dell’Università del Salento. L'evento si è tenuto questa mattina all'Ecotekne.

L’economista insegna “Economia Politica e Storia del Pensiero Economico”, la sua ricerca è focalizzata sulla storia del capitalismo, in particolare la relazione critica tra le idee economiche e le politiche tecnocratiche.

Il suo primo libro “The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism”, tradotto in Italia da Einaudi con il titolo “Operazione austerità: come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo” è stato inserito dal Financial Times tra i dieci migliori libri di economia del 2022, è in corso di traduzione in oltre 10 lingue e ha vinto il premio Herbert Adams Baxter 2023 dell'American Historical Association.

Videoservizio di Paola Ancora

La cerimonia

Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice, la cerimonia ha visto la relazione del nuovo Direttore dell’Isufi Salvatore Rizzello e l’introduzione di Giulia Triolo, Rappresentante degli Studenti. Alla fine la consegna dei diplomi.L’ISUFI - Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare dell’Università del Salento ha l’obiettivo di valorizzare la qualità dell’offerta didattica dell’Ateneo e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione con caratteri di interdisciplinarità, internazionalità e collegialità. Fondata nel 1999, la Scuola è stata istituzionalizzata dal MIUR nel 2005 e seleziona giovani talenti italiani e stranieri esclusivamente in base al merito e offre loro una formazione di eccellenza a integrazione e completamento degli ordinari corsi universitari. I rilevanti costi di questa formazione, caratterizzata da residenzialità e internazionalità, sono sostenuti interamente dallo Stato italiano.Gli studenti e studentesse ammessi alla Scuola devono iscriversi a un Dipartimento dell’Università del Salento e seguire il percorso formativo previsto per la laurea e per la laurea magistrale. Contemporaneamente devono partecipare alle attività formative specifiche di alta formazione organizzate per loro dalla Scuola, tra cui, oltre a due lettorati di lingue, colloqui, seminari e cicli di conferenze di carattere disciplinare e interdisciplinare, sono fondamentali le attività di formazione in materia di soft-skills, di cui l’ISUFI è leader fra le Scuole appartenenti all’ASSI, l’Alleanza delle Scuole Superiori Italiane, riconosciuta dal Ministero. Gli studenti devono inoltre svolgere almeno un semestre di studi all’estero.Il titolo di licenza rilasciato agli/le allievi/e che terminano il percorso formativo quinquennale è equiparato a un Master universitario di secondo livello.