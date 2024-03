Isufi, l'inaugurazione dell'anno accademico. Le interviste

È stata la lectio "Democrazia e disuguaglianze. Il coraggio di osare” di Clara Mattei, economista della New School for Social Research di New York a chiudere l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 della Scuola Superiore Isufi dell’Università del Salento. L'evento si è tenuto questa mattina all'Ecotekne.

L’economista insegna “Economia Politica e Storia del Pensiero Economico”, la sua ricerca è focalizzata sulla storia del capitalismo, in particolare la relazione critica tra le idee economiche e le politiche tecnocratiche. Il suo primo libro “The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism”, tradotto in Italia da Einaudi con il titolo “Operazione austerità: come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo” è stato inserito dal Financial Times tra i dieci migliori libri di economia del 2022, è in corso di traduzione in oltre 10 lingue e ha vinto il premio Herbert Adams Baxter 2023 dell'American Historical Association.

Videoservizio di Paola Ancora