Alberi e muri crollati, feriti un imprenditore e la moglie incinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una seconda tromba d'aria nella tarda mattinata ha investito nuovamente il Basso Salento, devstando alcune zone di Taurisano, Casarano e Ugento.Il vento fortissimo ha fatto crollare muri, alberi e pali della luce e ha devastato il gabbiotto della ditta Troisio manufatti al cui interno c'era il titolare, Lucio Troisio, di 33 anni, che mentre lavorava è stato sbattuto contro un muro ed è rimasto ferito in maniera non grave: avrebbe riportato la frattura di una gamba. Qualche escoriazione di lieve entità anche per la moglie dell'uomo, che è incinta e per precauzione è stata portata in ospedale a Tricase.La tromba d'aria ha scoperchiato anche il capannone di un autosalone: le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo. La furia del vento si è abbattuta poi sul cimitero, abbattendo muri, pali della luce e diversi alberi.La strada provinciale che collega Taurisano a Casarano è interdetta al traffico veicolare per la caduta di numerosi alberi.