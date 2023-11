Escalation di spaccate a Tricase, una ferramenta nel mirino. L'opposizione chiede un consiglio monotematico, ma il sindaco dice "no"

Raid nella notte a Tricase, non si ferma l'escalation di spaccate che nelle ultime settimane ha colpito diverse attività commerciali della zona. L'ultima in ordine di tempo è quella avvenuta della serata di ieri - domenica 26 novembre - in via Aldo Moro, zona mercato del Comune salentino.

Ignoti hanno distrutto la porta d'ingresso a vetri della ferramenta per aprirsi un varco di accesso al locale commerciale. I malviventi tuttavia sono scappati a mani vuote perché il proprietario visti i numerosi furti registrati nelle ultime settimane aveva portato via il registratore di cassa. Ora non resta che quantificare i danni. Non è escluso che dietro l'ennesima spaccata possa esserci la stessa mano. Sul posto i carabinieri di Tricase che hanno acquisito i filmati delle telecamere per cercare di risalire agli autori del gesto.

Il consiglio monotematico

Intanto l'opposizione di Palazzo Gallone chiede con urgenza un Consiglio comunale monotematico sulla microcriminalità in città, ma il sindaco Antonio De Donno dichiara: «Non ritengo necessario né utile un Consiglio comunale, ho fiducia alle forze dell'ordine».

Ma i commercianti non ci stanno: «Noi continuiamo a subire tentati furti e spaccate, cosa dobbiamo fare?».