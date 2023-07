Doppio assalto nella notte: nel mirino le filiali Compass di Maglie e Tricase

Doppio e misterioso assalto a due filiali Compass, una a Maglie e l’altra a Tricase. I fatti si sono verificati la scorsa notte e non si sa bene quale fosse lo scopo della banda che è entrata in azione. Sugli episodi indagano i carabinieri. Ad essere presa di mira per prima, attorno alle 3, l’agenzia di Maglie. Un’auto è stata usata come ariete per infrangere i vetri. Negli uffici sono stati rovistati cassetti. Poco dopo, analoga scena a Tricase, dove è stata forzata la porta.

In entrambi i casi è scattato il segnale di allarme, collegato a una centrale di Torino. I militari dell’Arma stanno indagando per comprendere quale fosse lo scopo dei malviventi. Come è noto Compass si occupa di finanziamenti ed è difficile ipotizzare che all’interno degli uffici possa esserci denaro.