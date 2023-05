Spaccata in centro a Lecce: nel mirino l'ottica della Galleria. Ladri scappano con bottino da 70mila euro

Spaccata in centro: nel mirino dei ladri un'ottica di piazza Mazzini. Hanno usato uno scooter come ariete e una rampa in legno per prendere velocità: così hanno infranto la vetrina dell’ottica "VisionOttica Vernaleone", in via Oberdan, in pieno centro a Lecce arraffando decine di paia di occhiali. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro, almeno 70-80mila secondo una prima stima.

Sul posto all’una della scorsa notte i poliziotti della sezione Volanti della questura e i colleghi della Scientifica per i rilievi sul luogo della spaccata. L’ottica si trova a pochi passi dalla centralissima Piazza Mazzini.

Il 24 marzo scorso sempre in zona Mazzini i ladri presero di mira il negozio "Vendóme luxury" portando borse di marche prestigiose esposte.