Nuovo scontro sulla rotatoria al buio. La rabbia: «Ci farete morire tutti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tricase. Ancora si è sfiorato il morto. Ancora un grave incidente nel “buio totale”. Il problema è sempre lo stesso: non c’è illuminazione, non si vede nulla su quella rotatoria. Ma -quel che è peggio - nessuno fa niente.Ennesimo incidente sulla strada provinciale 335, meglio conosciuta come Cosimina” che collega la zona industriale di Tricase a Tiggiano: poco dopo il più famoso incrocio conosciuto a Tricase come l’incrocio più produttivo di incidenti.L’incidente è accaduto intorno alle 17 all’ingresso per Depressa. Due auto si sono scontrate, un Ford Focus e un'Audi 4.Ad avere la peggio il conducente della Ford che è stato accompagnato in ospedale ma fortunatamente è fuori pericolo. Mentre il sessantenne di Andrano se l'è cavata con qualche piccola contusione.Sul posto anche tanti cittadini e automobilisti che hanno manifestato rabbia per l’ennesimo “morto scampato”: «Se non vogliono illuminare la strada che almeno mettano un segnale con indicazioni ben precise: su questa Provinciale è facile morire».Sulla “ Cosimina” prende la parola il consigliere comunale Nunzio Dell’Abate, presente al momento dello scontro: «La Cosimina è tanto insicura quanto trafficata anche da residenti che optano per tale arteria anche nello spostarsi da una parte all’altra di Tricase, io sono uno di quelli. Per cui o si interviene oppure continueremo a contare finchè non scapperà il morto». Sulla provinciale gli incidenti non si contano più, il più pericoloso il 6 gennaio scorso quando 6 ragazzi si salvarono per miracolo.Il penultimo incidente è invece appena della la scorsa settimana, quando una signora di Alessano uscì fuori strada sempre a causa della scarsa illuminazione.Dopo l'incidente di gennaio scorso l'unico intervento è stato quello di alcuni tecnici provinciali che sono intervenuti nastrando con una piccola luce rossa intermittente due dei segnali stradali presenti sul tratto di strada per evidenziare la presenza di alcune rotatorie a tutti gli automobilisti che arrivano dal Capo di Leuca per Montesano e viceversa.Sono passati solo pochi mesi, la luce rossa intermittente non dà più nessun segnale, la strada è tornata nel buio totale, ne è prova anche l’intervento di ieri sera da parte dei carabinieri della Compagnia di Tricase e della Polizia Locale che hanno dovuto illuminare la strada con le loro torce per poter intervenire