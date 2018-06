Saltano le cabine Enel: Otranto resta al buio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad Otranto saltano le cabine dell’Enel dopo 15 giorni di lavori per il potenziamento della linea. Centro storico al buio con tutti gli esercizi commerciali pieni, una interruzione che non doveva verificarsi proprio per via dei lavori di potenziamento. Grossi scoppi nelle cabine e poi il buio per una mezz’ora buona. Un disagio che si sperava di scongiurare anche perché da un paio di anni le numerose attività aggiuntive nel centro storico superavano di molto la potenza a disposizione. Ma qualcosa deve essere andata male visto che i lavori si sono prolungati fino ad oltre metà giugno ed il problema è rimasto. Ora gli esercenti sono molto preoccupati perché se i black out iniziano da giugno chissà cosa succederà ad agosto. Si contano comunque i danni non solo per i mancati guadagni ma anche per i danni alle attrezzature elettroniche e di refrigerazione.