Salento, furti in città e due arresti: i "colpi" in una pizzeria e in un'officina

Furti in città a Tricase: due arresti. I carabinieri della Compagnia di Tricase guidati dal Maggiore Luigi Presicci nel corso di un servizio straordinario hanno eseguito su ordine del giudice Maria Francesca Mariano (su sollecitazione della sostituta procuratrice Erika Massetti, titolare del fascicolo d'inchiesta), l'ordine di arresto per due degli autori della serie di furti avvenuti negli ultimi mesi dello scorso anno ai danni di attività commerciali della città.

I responsabili sarebbero Giovanni Longo, anni 38 e Giuseppe Fiore Russo, 24 anni, entrambi di Tricase. Per entrambi i fermati sono stati disposti i domiciliari.

I furti

Le attività prese di mira, secondo le forze dell'ordine sono il bar pizzeria Overline in via Armando Diaz, una Fiat Palio parcheggiata in via Sandro Pertini (dopo aver forzato la portiera sono stati portati via due martelli pneumatici) e un'officina meccanica in via Cesare Battisti.