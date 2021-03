In ospedale con una ferita d'arma da fuoco, giallo sul ferimento di un imprenditore. Indagano i carabinieri

È stato trasportato in ospedale a Tricase con una ferita d'arma da fuoco al torace. Giallo sulle condizioni di un noto imprenditore nel settore immobiliare originario della zona. A quanto si apprende il ferimento dell'uomo sarebbe avvenuto questa mattina nella sua abitazione nei pressi di piazza Santa Lucia.

Il colpo è partito da una pistola regolarmente detenuta e il proiettile ha perforato il polmone, sfiorando il cuore. Soccorso e trasportato al "Cardinale Panico": l'imprenditore è stato trasferito in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al momento non sembra in pericolo di vita. Ma la prognosi dei sanitari resta riservata. Sulla vicenda ora indagano i carabienieri di Tricase. Maggiori dettagli si avranno nelle prossime ore.