Telenovela Tricase, il sindaco Chiuri anticipa tutti: «Lascio il Comune». Dimissioni già protocollate

Carlo Chiuri si dimette. Anticipando, così, l'esito scontato della mozione di sfiducia che sarebbe stata discussa in Consiglio fra pochi giorni, mette fine all'esperienza amministrativa a Tricase , mandando il comune al voto. A tre anni dal suo insediamento , la Giunta Chiuri torna a casa: in calce alla mozione - di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi - c'erano le firme di nove consiglieri: Dario Martina, Nunzio Dell’Abate, Federica Esposito, Francesca Sodero, Vito Zocco, Alessandro Eremita, Maria Assunta Panico, Fernando Dell’Abate e Giuseppe Peluso.Le dimissioni del primo cittadino ne anticipano l'esito e così, venendo meno il governo di Palazzo Gallone entro il 27 luglio, si tornerà al voto a Tricase a settembre 2020, in coincidenza con le Regionali di Puglia. L'ormai ex primo cittadino potrebbe scendere in campo con Forza Italia.Chiuri è stato eletto il 26 giugno 2017. Vince al ballottaggio con 5.393 voti (67,26%) contro Fernando Dell’Abate che incassa 2.625 preferenze (32,74%). Il Consiglio Comunale è così formato, maggioranza (10): Dario Martina, Antonio Luigi Baglivo, Francesca Longo, Sonia Sabato, Antonella Piccinni, Pasquale De Marco, Federica Esposito, Lino Peluso, Maurizio Ruberto e Mario Turco. All’opposizione (6): Fernando Dell’Abate, Vito Zocco, Nunzio Dell’Abate, M.Assunta Panico, Alessandro Eremita e Francesca Sodero. Dopo pochi giorni il sindaco nomina assessori Antonella Piccinni, Mario Turco, Lino Peluso, Sonia Sabato e Dario Martina presidente del Consiglio comunale. Con la nomina degli assessori comunali entrano in maggioranza Giuseppe Peluso, Vincenzo Chiuri, Luigi Giannini e Alessandra Ferrari. Passano solo due anni e il sindaco Chiuri revoca le cariche da assessore ad Antonella Piccinni e Mario Turco.Il primo cittadino scarica rispettivamente il vicesindaco, e l’assessore con delega anche alla Polizia locale: «Profonde differenze di vedute programmatiche e perdita del rapporto di fiducia»: queste le motivazioni. Confermati in giunta sia Lino Peluso che Sonia Sabato. Dopo circa un mese il primo cittadino nomina assessore Concetto Scuderi con delega ad ambiente, polizia locale, protezione civile, manutenzione cimiteri, oltre ad essere vice sindaco. La nomina del quarto assessore arriva a fine luglio 2019: Rita De Iaco, si aggiunge ai confermati Peluso, Sabato e al neonominato Concetto Scuderi. A ottobre arrivano le dimissioni di Chiuri: «Non svendo assolutamente Tricase per assecondare bramosie e ambizioni interne ed esterne. In assenza di un rapido e sereno confronto, sarebbe oltremodo dannoso continuare».Passano meno di venti giorni, il primo cittadino ritira le dimissioni: «Non potevo e non volevo disattendere, fra le diverse sollecitazioni pervenutemi - dichiara - l’invito alla responsabilità e alla concentrazione di grande obiettivo per la nostra città, qual è l’adozione del Pug». Tutto questo mentre diversi equilibri a palazzo Gallone continuano a rompersi. Infatti Giuseppe Peluso, Federica Esposito e Dario Martina escono della maggioranza per accomodarsi tra i tavoli dell’opposizione. Mentre la pentastellata Francesca Sodero (M5S), opposizione, stringe un patto con il sindaco per la realizzazione del Pug. Dunque, la pentastellata Sodero mantiene salva la maggioranza di Chiuri che vede 9 consiglieri (con Francesca Sodero). Mentre l’opposizione sale a 8 consiglieri, grazie agli innesti di ex consiglieri di maggioranza. Siamo ai nostri giorni: è il 27 maggio. Il Consiglio comunale salta per mancanza di numero legale e l’assessore Lino Peluso presenta al sindaco Carlo Chiuri le sue dimissioni. Oggi Chiuri avrebbe solo 8 consiglieri, contro un’opposizione di nove, inclusa la Sodero, che era stata negli ultimi mesi la stampella del sindaco.