Dior a Lecce, sopralluogo per la sfilata delle stelle: Maria Grazia Chiuri nel Salento

Ultimo sopralluogo a Lecce per Maria Grazia Chiuri, mente creativa di Dior che a maggio - precisamente il 9 - porterà il suo stile e l'alta moda in piazza Duomo per una sfilata indimenticabile. Chiuri ha condiviso su Instagram due scatti realizzati a Tricase Porto, confermando un ritorno a casa da tutti molto atteso: la direttrice creativa di Dior, infatti, è salentina doc, originaria proprio di Tricase.

Una folta delegazione della maison ha organizzato nel dettaglio l'accoglienza per i 700 ospiti che potranno seguire l'evento e che saranno ospitati negli hotel di lusso del Salento: sold out alla Fiermontina e al Banco di Napoli, fresco di restauro, a Lecce; occupati alberghi cinque stelle a Otranto e Gallipoli e poi nel Brindisino, a partire da Borgo Egnazia.

