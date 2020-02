Da Charlize Theron ad Angelina Jolie: passerella di vip per Dior a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Star del cinema, modelle, influencer e campioni dello sport. La sfilata di Dior in programma a Lecce il prossimo 9 maggio porterà nel Salento e in Puglia decine di vip e personalità dello star system internazionale. Circa 700 gli invitati all'evento che si svolgerà in piazza Duomo.La macchina organizzativa è in moto e le strutture ricettive di lusso già prenotate, da Borgo Egnazia agli hotel nella città del barocco. Non mancheranno - stando alle prime notizie circolate in queste ore - le testimonial storiche del marchio d'alta moda la cui direttrice artistica - lo ricordiamo - è la salentina Maria Grazia Chiuri. I bene informati danno per certa la presenza di Charlize Theron e quella di Chiara Ferragni, di Angelina Jolie e di David e Victoria Beckam che già lo scorso anno scelsero la Puglia per le vacanze di famiglia.