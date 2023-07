La salentina Maria Grazia Chiuri ha disegnato l'abito da sposa per Michela Murgia. I bozzetti e il racconto

La salentina Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ha disegnato l'abito da sposa di Michela Murgia, che si è sposata in articulo mortis con Lorenzo Terenzi. A raccontare la storia è la stessa Murgia: «Quando Maria Grazia Chiuri mi ha detto “voglio disegnarti l’abito da sposa” ho provato imbarazzo: non mi considero una sposa. Il fatto che tutt3 continuino a romanticizzare la questione e farci le congratulazioni non cambia la realtà: io e Lorenzo abbiamo firmato un contratto con lo Stato per avere diritti che non c’era altro modo per ottenere così rapidamente», ha spiegato su Instagram.

Michela Murgia, la malattia e il matrimonio

Michela Murgia, rivelando qualche mese fa di avere un carcinoma renale al quarto stadio, aveva promesso di voler «arrivare viva alla morte».

E così sta facendo. Con una serie di piccoli e grandi atti - gioiosi, dolorosi, coraggiosi, di protesta, senza filtri - di cui informa i suoi amici, lettori, ammiratori e anche detrattori tramite i social. Il tassello arrivato il 15 luglio con un video fin da subito pieno di like, commenti e condivisioni è particolarmente significativo: Michela Murgia ha sposato con rito civile in «articulo mortis» Lorenzo Terenzi, attore, regista, autore e anche musicista, conosciuto nel 2017 grazie a uno spettacolo teatrale in cui lei era la protagonista e lui lavorava alla regia.