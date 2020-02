Torrepaduli, trovata morta giovane badante

A Torrepaduli di Ruffano questa mattina una badante moldava di 33 anni, che prestava assistenza a un'anziana insieme con un'altra badante, è stata trovata impiccata.



In casa sono intervenuti i carabinieri e i medici a bordo di un'ambulanza, ma per la donna non c'era più nulla da fare. L'ipotesi è quella del suicidio, tuttavia la salma è stata trasferita nella camera mortuaria del "Vito Fazzi" di Lecce, dove nelle prossime ore il medico legale effettuerà una visita esterna per confermare la causa del decesso e fugare ogni dubbio.