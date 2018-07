Terrore sui binari, la sbarra resta alzata: ci pensa il capotreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sbarre del passaggio a livello vanno in tilt. Una si abbassa e l’altra rimane alzata. Ancora disservizi e pericoli lungo le linee Sudest. È successo poco prima di mezzogiorno, all’altezza dell’attraversamento ferroviario che taglia la Sp224, in via Madonna di Magliano, a ridosso dell’abitato Carmiano. Il passaggio a livello che sorge accanto all’ingresso posteriore del cimitero si è bloccato. Un problema che è durato circa tre quarti d’ora. Con auto in coda, traffico veicolare interrotto e conducenti costretti a tornare indietro. Al momento del passaggio della littorina, il macchinista ha fermato il convoglio prima dell’intersezione. E tra lo stupore di alcuni automobilisti, la capotreno è scesa sui binari e a piedi ha raggiunto le sbarre. Con un drappo rosso in mano si è, quindi, assicurata che nessun mezzo invadesse la strada ferrata. È successo alcune centinaia di metri prima dell’ingresso in stazione. Con marcia a vista, il treno ha dunque attraversato il passaggio a livello per poi fermarsi di nuovo per attendere e riportare a bordo la capotreno. Quindi, ha ripreso la sua corsa. Un’azione compiuta per garantire la massima sicurezza. Un imprevisto che, però, ancora una volta ha messo a nudo tutte le criticità e le inefficienze del servizio. Il guasto è stato poi riparato e dopo tre quarti d’ora la viabilità è tornata alla normalità.