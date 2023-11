Tentanto di sfondare la porta della stazione per scassinare la macchinetta del distributore automatico, ma il colpo fallisce

Tentano di sfondare la porta di ingresso della stazione, ma il colpo fallisce. È accaduto nel cuore della notte a Maglie, dove alcuni malintenzionati hanno cercato di entrare all’interno del locale dalla parte retrostante, quella che sei affaccia su i binari. L' obiettivo era quello di scassinare la macchinetta del distributore automatico di bevande nel tentativo di portare via i soldi. La porta di accesso, bloccata da una grata di ferro, nonostante la rottura dei vetri e il danneggiamento degli infissi, ha resistito all’assalto impedendo la razzia.

L'allarme

I rumori hanno però destato l’attenzione di alcuni abitanti di via Circolone che hanno iniziato a chiedersi il motivo di quel trambusto: la preoccupazione per l’arrivo delle forze dell’ordine ha quindi messo in fuga i malviventi.

Ad accorgersi del danno, sono stati gli addetti in servizio presso la stazione intorno alle 11: sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Maglie che hanno effettuato i rilievi. La zona è sprovvista di telecamere.