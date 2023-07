Salento, scoppia l'incendio in cantina: intossicata una 15enne al terzo piano

Un incendio al piano interrato, adibito a cantina. È successo attorno alle 16.30 di oggi a Taviano (in provincia di Lecce), in via Ottaviano. I vigili del fuoco del Comando di Lecce, distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti in seguito a una segnalazione e con con l’ausilio di autorespiratori, sono penetrati all’interno intercettando le fiamme e provvedendo al loro spegnimento. Durante l’evento i fumi sprigionati dalla combustione a causa dell’effetto camino, fenomeno per cui una massa di aria calda tende a salire e richiamare verso il basso l’aria più fredda, si sono propagati all’interno della tromba delle scale interessando alcune abitazioni.

Intossicata una ragazza di 15 anni

Una ragazza di 15 anni, che si trovava al terzo piano, è rimasta intossicata.

Ed è stata affidata dai Vigili del fuoco alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto. In seguito a un sopralluogo è stato interdetto l'utilizzato della cantinee di una stanza al piano sovrastante.