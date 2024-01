Salento, grave incidente stradale: muore dopo qualche ora di agonia

Non ce l’ha fatta Domenico Schiavone, il 69enne di Racale coinvolto ieri pomeriggio in un incidente sulla provinciale 608, che collega Taviano a Casarano. L’anziano è morto nelle scorse ore a causa dei gravi traumi riportati nello schianto.

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in territorio di Melissano. L’uomo era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto l’impatto con un camion, guidato da un trentenne di Racale. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito molto gravi: il ferito è stato subito trasportato al “Vito Fazzi” di Lecce, dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Melissano con l’ausilio della polizia locale di Taviano.