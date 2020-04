Pasquetta con rissa, coinvolta anche una donna incinta

TAURISANO – Pasquetta con rissa a Taurisano in barba a qualsiasi distanzionamento. Protagonisti due, forse tre nuclei familiari in via Aldo Sabato, nella zona 167 del comune. L'originario diverbio tra due giovani sarebbe sfociato in un'inarrestabile scia di litigi, offese e qualche colpo.

Un capannello di persone tra cui sarebbe spuntato un bastone e una donna in gravidanza sarebbe finita per terra. Ad arginare il parapiglia intorno alle 18 e fino a sera inoltrata sono stati gli agenti del locale commissariato di Polizia diretti dal vice questore dottor Salvatore Federico che hanno dovuto affrontare qualche atteggiamento al di sopra delle righe di qualcuno che aveva forse bevuto un po' troppo. Sul posto anche un'ambulanza del 118. Al momento non ci sono querele o denunce. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, successivamente si valuterà l'eventualità di far scattare qualche denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA