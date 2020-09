Vandali scatenati: distrutta la statua di Padre Pio

Ultimo aggiornamento: 10:54

Deprecabile gesto a Taurisano . Nella notte appena trascorsa, ignoti vandali hanno deturpato la statua di Padre Pio piazzata nella Villa Comunale e realizzata in marmo. Chi ha agito, a poche decine di metri dal Municipio, si è accanito sul volto del santo e ha letteralmente staccato una mano, agendo anche in altri punti. L'amara scoperta è stata fatta da alcuni cittadini. Grande sdegno in città per il gesto la cui notizia è rimbalzata anche sui social. E' caccia ora ai responsabili e, in tal senso, potrebbero essere utili eventuali riprese filmate da qualche circuito di videosorveglianza installato nella zona.In mattinata il chiarimento del sindaco Raffaele Stasi: «Non parliamo di atto di vandalismo a Taurisano. Tutti siamo devoti di Padre Pio. Diciamo che è stato il gesto di una persona che va curata e gli agenti della Polizia Municipale sono al lavoro».