Incendio nella notte: a fuoco un appartamento. Paura nel rione San Pio

Incendio nella notte a Lecce: un appartamento in zona San Pio è andato a fuoco. Si tratta di una casa disabitata, una di quelle che però spesso viene occupata abusivamente. Per fortuna al momento dell'incendio non vi era nessuno all'interno.

L'intervento dei vigili del fuoco

Intonro alle 3 di questa notta una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta in via Pozzuolo, nel rione San Pio a Lecce, dove un'abitazione era stata avvolta dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione l’incendio ha interessato un appartamento al piano rialzato di una palazzina in stato di abbandono.

L'immediato intervendo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme coinvolgessero altri ambienti. Al momento restano sconosciute le cause che hanno scatenato l'incendio.