Tap, in Albania partiti i lavori per la condotta sottomarina: 105 km di tubi a 810 metri di profondità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre in Italia si attende l’ultimo giudizio del Governo, in Albania sono partiti i lavori per la realizzazione della condotta sottomarina del gasdotto Tap, che fornirà all’Europa il metano proveniente dai giacimenti azeri, attraversando la Grecia e l’Albania per raggiungere poi la costa salentina. Per la tratta sottomarina, lunga 105 chilometri, è prevista l’installazione di 9mila tubature, il cui peso totale è di circa 100mila tonnellate. Almeno 10 navi specializzate saranno impegnate per saldare le tubature a bordo e deporle sul fondale marino, ad una profondità di oltre 810 metri. La realizzazione dei lavori è stata affidata all’italiana Saipem. Alla cerimonia organizzata in Albania, il managing director del Tap, Luca Schieppati ha parlato di «un altro importante passo nella costruzione del gasdotto. La conclusione dei lavori e la messa in opera saranno nel 2020. Circa l’80 per cento dell’intero progetto è stato ormai realizzato».