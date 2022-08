Surbo, incendio in una azienda di rifiuti: pompieri con gli autorespiratori

Un incendio è divampato all'interno di un'azienda in cui sono stoccati rifiuti di vario genere, che si trova a Surbo. I vigili del fuoco hanno ricevuto la segnalazione attorno alle 11 del mattino, sono intervenuti con diversi mezzi e hanno dovuto indossare gli autorespiratori per via della densa nube di fumo che hanno fronteggiato.

Fumo denso dall'azienda

L'incendio si è rivelato molto difficile da domare, proprio per via del quantitativo di materiale che è andato a fuoco. Cumuli di ogni tipo. Le fiamme, in casi come questo, tendono ad alimentarsi molto facilmente e a riprendere vigore in pochi istanti. Nel primo pomeriggio il rogo è stato ritenuto sotto controllo, ma non ancora spento. Il fumo è stato notato anche a distanza, e si è diffusa la preoccupazione che potesse contenere sostanze nocive. Il pronto intervento dei pompieri ha scongiurato danni gravi. Sarà necessaria ulteriore vigilanza per evitrare, una volta del tutto sedato l'incendo, un'eventuale ripresa.