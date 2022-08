Salento, ancora fuoco: dalle stoppie all'impianto fotovoltaico

Un incendio, partito da un campo in cui forse qualcuno aveva appiccato il fuoco per bruciare sterpaglie, si è propagato distrugendo diversi ettari di terreno, tra Sternatia e Zollino. Il rogo ha coinvolto anche un campo fotovoltaico che si trova in zona. Sul posto i vigili del fuoco che hanno operato per spegnere le fiamme, alimentate dal vento di tramontana che soffia sul Salento. In molti si sono allarmati, per l'avanzare del fuoco, molto rapido, che non ha per fortuna provocato conseguenze gravi. Secondo le stime sarebbero una trentina gli ettari di terreno andati distrutti.