Alle 11.10 circa una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, con un’autobotte e un mezzo adibito per il trasporto di autorespiratori, è intervenuta per un incendio all’interno di un’azienda che opera nel recupero dei rifiuti, a Surbo sulla strada provinciale per Trepuzzi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.