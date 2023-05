A Surbo è volata a quattro per la corsa alla poltrona di sindaco. Ronny Trio al momento è in vantaggio ma su circa 2.300 schede scrutinate, al momento il vantaggio dell'ex sindaco è minimo: circa una sessantina di voti su Lino Paladini. Più staccati, ma non di troppo, Martina Gentile - già vicesindaca - e Filomena D'Antini, che hanno raccolto sul campione già esaminato un centinaio di voti in meno rispetto a Trio.