Evade dai domiciliari per quattro volte: la pena scadeva tra un mese

Sarebbe dovuto uscire tra un mese ma ha prevalso la sua voglia di libertà e così è evaso dai domiciliari. Per la quarta volta. Protagonista dell'insolita vicenda è il 63enne Aldo Marra, di Supersano, riacciuffato e arrestato nella giornata di ieri dai carabinier.

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri fuori dalla sua abitazione, dove stava scontando una condanna per abusi edilizi e per quattro volte non ha fornito una valida giustificazione. In un’occasione, invece, è stato sorpreso in casa in compagnia di persone pregiudicate. Ora dovrà finire di scontare la sua pena in carcere.