Stracittadina a Maglie: ecco il percorso e tutti i divieti per domenica

Torna domenica 4 giugno alle 18.15 la Stracittadina magliese, evento sportivo valido come quarta prova del campionato provinciale di corsa su strada e del campionato regionale Dolichos che porterà più di mille atleti provenienti da tutta la provincia a contendersi il Trofeo Salvatore Rizzo.

La manifestazione

La manifestazione a Maglie è aperta anche ai non agonisti e ai camminatori con un percorso ad hoc di soli 7 km. Con delibera di giunta numero 105 del 15/05/2023, è stata predisposta la chiusura del traffico veicolare in Piazza Aldo Moro, già dalla mattina e sul percorso di gara dalle ore 17.30 alle ore 19.45. E' inoltre vietato parcheggiare in piazza, in via Ginnasio, via Trento e Trieste, via Roma, via Conciliazione e in piazzetta Oronzo de Donno. Le vie e gli angoli saranno presidiati dai volontari della Protezione Civile e dai Vigili urbani per permettere il corretto svolgimento della manifestazione in sicurezza.