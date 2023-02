Si corre a Bari nel segno della prevenzione. Torna la Running Heart: start alle 9. Ecco le strade vietate alle auto

Strade invase da runners: Bari si prepara ad accogliere la prima, delle tre maratone previste in queste settimane, nel segno della prevenzione. Domenica 19, alle 10 in punto, partirà infatti la quinta edizione della Running Heart, la corsa del cuore promossa dalla delegazione pugliese dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, in collaborazione con Ama cuore Bari e Bari road runners club.

I percorsi

Tre le distanze: dieci chilometri per la gara riservata agli atleti o per la corsa non competitiva; cinque per la corsa non competitiva; 3,5 per la passeggiata a Bari vecchia. Partenza e arrivo sono fissati in piazza del Ferrarese, gara e corse si snoderanno lungo corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari e il lungomare Nazario Sauro. Il percorso della passeggiata ludico-motoria, invece, si articolerà lungo i vicoli di Bari vecchia.

In occasione della manifestazione podistica, domani (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20) nel «Villaggio del cuore» allestito in piazza del Ferrarese sarà possibile sottoporsi gratuitamente a un elettrocardiogramma eseguito dai medici cardiologi dell'Anmco Puglia e a un controllo della glicemia a cura dell'unità operativa complessa di Endocrinologia del Policlinico di Bari, coadiuvati dai volontari dell'associazione Diabetici baresi. Saranno allestite cinque unità mobili, di cui una dedicata alle persone con disabilità, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti e agli adulti con autismo. Chi effettuerà lo screening potrà usufruire della «BancomHeart card», una cassaforte virtuale in cui verranno custoditi i dati clinici personali che potranno essere consultati sul portale www.bancadelcuore.it. Le iniziative sulla prevenzione proseguiranno fino alla fine del mese: chi si iscriverà alla corsa, grazie all'iniziativa di Federfarma Bari, potrà eseguire gratuitamente un elettrocardiogramma nelle farmacie aderenti.

Le strade offi limits alle auto

Dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di transito”, sulle seguenti strade e piazze:

Lungomare A. Di Crollalanza; Piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re sen. Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni; Lungomare N. Sauro.

Divieto di transito anche nelle seguenti strade e piazze:

Piazzale IV Novembre; Corso Vittorio Emanuele II; Piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II verso Piazza Federico II di Svevia; Piazza Federico II di Svevia; Corso A. De Tullio; Via Ruggiero il Normanno; Strada Santa Chiara; Via Pier l’Eremita; Largo Ospedale Civile; Strada Santa Teresa delle donne; Piazza S. Pietro; Largo mons. Ruffo; via Venezia; Via M. Genovese; lung.re Imp. Augusto; Lung.re A. Di CCrollalanza piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re sen. Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni; Lung.re N. Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re Sauro e il lung.re Perotti; lung.re Perotti (carreggiata lato mare); c.so Trieste (carreggiata lato mare); lung.re Di Cagno Abbrescia; lung.re Giovine.