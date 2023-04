In 6mila di corsa per la Deejay Ten: c'è anche il sindaco Decaro

Oltre 6 mila runners questa mattina si sono riuniti ai nastri di partenza della Deejay Ten la manifestazione ideata da Linus, storico dj dell'emittente radiofonica Radio Deejay a Bari. Nel corso della maratona, giunta alla sua sesta edizione nel capoluogo pugliese, i podisti hanno indossato maglie bianco rosse in onore di quelli che sono i colori di Bari.

I percorsi

Due diversi tipi di percorsi: da 10 e da 5 chilometri. La partenza alle 9.30 da corso Vittorio Emanuele II, da dove si snodano i due percorsi differenti, il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque. Poi verso corso Vittorio Veneto fino al giro di boa alla traversa Largo Colonnello Trizio e ripercorrerlo a ritroso fino a circumnavigare Bari Vecchia ad anello, toccando corso Antonio De Tullio, Lungomare Imperatore Augusto, piazza IV Novembre e piazza del Ferrarese, dove terminerà il percorso più breve. Quello da 10 km prosegue invece attraverso Lungomare Araldo di Crollalanza, piazza Armando Diaz, Lungomare Nazario Sauro e Lungomare Armando Perotti, fino a corso Trieste; da lì il ritorno, fino al traguardo, in corso Vittorio Emanuele II, all'altezza della traversa di via Sparano da Bari, coincidente con la partenza.



Per permettere il passaggio dei partecipanti l'Amtab ha predisposto la variazione delle linee 2, 2/,10, 12, 22, 27, 42, 50 dalle 8 e 30 alle 12. Attivato anche il park and ride di Largo Due Giugno, fruibile osservando la consueta formula: un euro più 30 centesimi per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente. La navetta "C" attiva dalle ore 7:30 (prima partenza) alle ore alle ore 15:00 (ultima partenza).