A Santa Caterina la grande vela: 167 imbarcazioni per il trofeo OptiSud

Centosessantasette partecipanti da 32 differenti circoli nautici di tutta Italia. Fa tappa sabato e domenica (15 e 16 aprile) a Santa Caterina di Nardò, per la prima volta in assoluto, il Trofeo Optisud, circuito promozionale annuale di tre regate inserito nel calendario velistico nazionale e riservato alla classe Optimist.

Appuntamento domani e domenica presso il Circolo Nautico “La Lampara asd” - con barche in acqua alle 10 e partenza, meteo permettendo, alle 11 - per la seconda tappa del Trofeo, che segue la prima svoltarsi a Formia (Circolo Nautico Capo Sele), l’11 e il 12 marzo e precede la terza, in programma il 20 e il 21 maggio a Pescara (Lega Navale).

Il trofeo

Il Trofeo si è dato negli anni come obiettivo principale la diffusione dell’attività velistica giovanile nel Centro-Sud d’Italia e l’instaurarsi di relazioni proficue dal punto di vista umano e tecnico fra atleti, ma anche la promozione turistica dei territori in cui si svolgono le competizioni.

Il circuito è costituito da tre regate. La manifestazione, che è una derivazione del vecchio Trofeo Tre Mari, ha una storia più che ventennale; il trend degli ultimi anni si è settato su un numero di partecipanti alla gara mai inferiore a 170 unità, con punte di 200 iscritti (cifra peraltro spesso superata). Il numero complessivo di persone mobilitate per ogni tappa si aggira intorno alle mille persone, che soggiornano nella località prescelta mediamente per tre giorni; nella fattispecie, gli ospiti del Trofeo potranno usufruire di vari appuntamenti alla scoperta del territorio, organizzati dalla Lampara in collaborazione con l’assessorato comunale al Turismo di Nardò: un’escursione guidata presso il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, una visita guidata - con degustazione - del centro storico di Nardò, mini trekking Santa Caterina- Santa Maria al Bagno, con visita guidata all’Acquario del Salento e al Museo della Memoria.