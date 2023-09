Una corsa per i piccoli pazienti oncologici: a Bari arriva il "Pigiama Run". Una corsa e una camminata in pigiama, per sostenere i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. È la Pigiama run, organizzata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) che il 15 settembre torna a Bari con la seconda edizione. L'appuntamento è alle ore 18, nel parco cittadino di largo 2 Giugno.

L'evento è stato presentato questa mattina dall'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, dalla presidente di Lilt Città metropolitana di Bari, Marisa Cataldo, e dal direttore dell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, Nicola Santoro. La Pigiama run sarà una corsa e camminata non competitiva di circa cinque chilometri.

Come partecipare

L'iscrizione prevede un costo di 15 euro che saranno devoluti alle famiglie dei piccoli pazienti oncologici.

«Correre in pigiama vuol essere un segno di forte vicinanza a chi il pigiama è costretto a indossarlo ogni giorno perché vive la quotidianità all'interno di un ospedale - ha detto Petruzzelli -. Noi vogliamo farlo con gioia raccogliendo risorse che attraverso la Lilt verranno utilizzate per migliorare le condizioni dei piccoli pazienti oncologici». È possibile iscriversi alla corsa fino al 14 settembre sul portale www.pigiamarun.it, recandosi nella sede Lilt di Bari (corso Italia 187), nei negozi Decathlon di Bari e Casamassima (Bari) o direttamente prima dell'inizio della corsa nel village allestito al parco 2 Giugno.