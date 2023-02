La stagione delle corse a Bari è ormai entrata nel vivo. Dopo la prima manifestazione tenutasi la scorsa settimana, la Running Heart, domenica è la volta della Med Marathon. La manifestazione dedicata ai 22 paesi del Mediterraneo, alla sua seconda edizione, prevede anche una serie di eventi collaterali che saranno in città a partire da oggi, a cominciare dall’area Expo che sarà inaugurata nel pomeriggio in piazza Libertà.

Due corse domenica



Domenica sono due le corse previste dall’evento, entrambe con partenza alle ore 9.30, da piazza della Libertà: la Bari Med Marathon, una mezza maratona di 21 km, aperta a tutti gli atleti amatoriali, e la Factory Run, una corsa da 10 km competitiva e non competitiva. La seconda è rivolta in particolare alle aziende e ai lavoratori, ed è pensata per promuovere forme di welfare aziendale, sostenendo il benessere dei dipendenti attraverso lo sport. A questa seconda corsa parteciperà la Scuola allievi della guardia di finanza con 350 atleti, oltre ad esserci diversi lavoratori di molte imprese che indosseranno la maglia della squadra aziendale. Alla manifestazione parteciperanno gli ultramaratoneti Giorgio Calcaterra (vincitore, per 12 volte consecutive, della 100 km del Passatore) e Marco Olmo (due volte campione dell’ultra trail du Mont Blanc e più volte vincitore di ultramaratone nel deserto). La corsa di quest’anno avrà una caratteristica particolare, in quanto sarà presente una sperimentazione utile in chiave di sostenibilità ambientale. Infatti, Bari sarà la prima città in Italia ad utilizzare un innovativo sistema di idratazione a disposizione degli atleti, costituito da ampolle di acqua il cui involucro è composto da una pellicola di alga marina, totalmente commestibile.

I divieti



Diversi i divieti previsti in questi giorni per garantire all’evento di svolgersi in totale sicurezza. Fino alla mezzanotte del 28 febbraio sarà in vigore il divieto di fermata in piazza della Libertà, dal lato del Palazzo dell’Economia. Dalle 5 del mattino di ieri, fino alla mezzanotte del 26, sempre in piazza Libertà, ma dal lato di piazza Massari, ci sarà il divieto di fermata. Per la giornata di domenica, invece, dalla mezzanotte alle 3 del pomeriggio, sulle seguenti strade sarà in vigore il divieto di fermata: corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre; piazza Massari, ambo i lati, nel senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; via Cairoli, tra via Piccinni e Vittorio Emanuele II; via Peucetia, ambo i lati, tra via Aristosseno e piazza San Francesco d’Assisi; lungomare Imperatore Augusto, tra il molo Sant’Antonio e l’arco di vico Corsioli; lungomare Starita, tra via Adriatico e via Pinto; via Pinto, tra il lungomare Starita e il piazzale Vittorio Emanuele III; piazzale Vittorio Emanuele III; piazza Poerio, nel tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi).

Nella stessa fascia oraria ci sarà anche il divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele II, tra via Marchese di Montrone e via Andrea da Bari; via Cairoli, tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; piazza Massari. Mentre dalle 9.30 alle 13, relativamente al passaggio degli atleti ci sarà divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele II, tra via Andrea da Bari e piazzale IV Novembre; piazzale IV Novembre; corso Cavour verso il cavalcavia XX Settembre; cavalcavia XX Settembre; viale Unità d’Italia verso largo 2 Giugno; viale della Repubblica verso di largo 2 Giugno; largo 2 Giugno; viale della Costituente, tra largo 2 Giugno e il prolungamento via Jacini; prolungamento via Jacini; via Jacini; via Omodeo; ponte Padre Pio; viale Magna Grecia; via Peucetia; via Apulia; ponte Garibaldi; piazza Gramsci; lungomare Perotti; corso Trieste; lungomare Nazario Sauro; piazza Diaz; lungomare Di Crollalanza; lungomare Imperatore Augusto; piazzale Colombo; corso De Tullio; corso Vittorio Veneto; lungomare Starita; via Pinto; piazzale Vittorio Emanuele III; via Giordano; sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione.