Cinema, libri e tanto altro: il calendario degli eventi a Bari

Bari si prepara alla primavera e in città nei prossimi mesi arriveranno diversi eventi, culturali e non solo. Un modo per garantire una città viva e attrattiva, sia per i tanti turisti che continuano tutto l’anno a visitare Bari, che per chi la città la vive ogni giorno.

Si parte con il Bif&st



Il primo grande evento sarà il Bifest, il Bari international film e tv festival, grazie al quale per una settimana la città diventerà capitale del cinema e della televisione. L’appuntamento per il 2023 è dal 24 marzo al primo aprile. Presidente di giuria di quest’anno il sarà regista tedesco Volker Schlöndorff, premio Oscar per il film “Il tamburo di latta”. Tra anteprime internazionali, la sezione competitiva, il Federico Fellini Platinum Award e l’ItalianFilmFest ci saranno i festeggiamenti per il 120 anni nel 2024 della Titanus, grande spazio alla fiction e un tributo a Ugo Santalucia, produttore di “Ludwig” di Luchino Visconti che quest’anno compie 50 anni.



Insieme al Bifest torna anche il fuori Bifest, per il quale il Comune di Bari ha presentato due call nei giorni scorsi. Si tratta della prima vera edizione della rassegna di appuntamenti culturali e di intrattenimento a tema cinematografico pensata per animare le strade e le piazze cittadine, i cinema, gli spazi culturali e le attività commerciali, dopo l’edizione zero andata in scena nel 2022. Una call è stata aperta per gli esercizi commerciali, ed un’altra per gli operatori culturali. L’intenzione è coinvolgere le attività commerciali della città nell’organizzazione di eventi da integrare nel palinsesto del Fuori Bif&st, mentre gli operatori culturali potranno partecipare alla costruzione del programma del Fuori Bif&st proponendo eventi, esposizioni, incontri, lectio magistralis, proiezioni, allestimenti, concerti e mostre legati al mondo del cinema.

Lungomare di libri



Per il terzo anno è stato confermato anche l’evento dedicato al mondo della letteratura “Lungomare di Libri” che lo scorso anno aveva avuto luogo all’inizio del mese di luglio. Una manifestazione letteraria che ha l’obiettivo di trasformare il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto, grazie alla presenza di numerosi librai ed editori, ma anche in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia. Gli eventi negli anni scorsi si erano svolti in luoghi caratteristici della città, dal borgo storico al lungomare, da largo Vito Maurogiovanni, al Fortino Sant’Antonio fino al Teatro Margherita. Mentre sulla Muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e il Fortino, aveva avuto luogo il caratteristico serpentone con le casette/librerie.



L’evento aveva fatto parte lo scorso anno della “Festa del Mare” che anche quest’anno tornerà ad animare la città durante tutto il periodo estivo ed oltre. Sui diversi eventi rientranti in questa lunga estate si sta ancora lavorando, l’unica certezza è che tornerà a rendere viva tutta la città dal centro alle periferie. Lo scorso anno aveva avuto luogo da giugno a settembre, e tra gli eventi più importanti che ne avevano fatto parte possiamo ricordare il Bari Piano Festival, il Locus Festival, Bari in Jazz e il Premio Nino Rota. Un calendario per tutti i gusti che nei prossimi mesi con ogni probabilità diventerà ancora più ricco. Ricordiamo, ad esempio, che lo scorso anno in città si erano svolti gli eventi del cartello denominato “Le Due Bari” che fino a novembre aveva previsto ben 100 eventi e 60 laboratori gratuiti distribuiti in tutti e 5 i municipi della città. Evento che era stato possibile organizzare grazie ai fondi arrivati dalla direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura (MiC) per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Bari.