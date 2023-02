Francobollo speciale per il Carnevale di Putignano: Poste celebra uno degli eventi più antichi d'Italia. ll francobollo è stato emesso oggi, insieme ad altri cinque, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati ai Carnevali più antichi d’Italia: tra questi anche il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Fano, il Carnevale di Acireale, il Carnevale di Cento, il Carnevale di Viareggio, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

I francobolli

I sei francobolli sono proposti sia in normali fogli di 28 esemplari, sia in «mini-fogli» di 10 esemplari e anche racchiusi tutti assieme in un apposito foglietto con tirature decrescenti (il foglietto, ad esempio, ha una tiratura di 45.000 esemplari mentre i francobolli in mini-foglio sono tirati in 50.000 esemplari per ciascun francobollo). La tiratura complessiva è di oltre un milione 770mila esemplari. Il foglietto con i sei diversi esemplari è sormontato dalla dicitura «I Carnevali più antichi d'Italia».

Le vignette dei singoli francobolli sono accomunate dalla medesima impostazione grafica che prevede una banda in basso delimitata nella parte superiore dalla scritta «Carnevale» e ciascuna raffigura il Carnevale della città citata: -Carnevale di Venezia: riproduce il dipinto del pittore veneziano Gabriel Bella, realizzato tra il 1779 e il 1792, dal titolo «Festa del giovedì grasso in Piazzetta», conservato presso la Pinacoteca Querini Stampalia; -Carnevale di Fano: riproduce un disegno di Melchiorre Fucci del 1951 raffigurante la maschera allegorica del Vuln, una sorta di menestrello spavaldo, rutilante e buffone, maschera ufficiale del locale carnevale; -Carnevale di Putignano: riproduce la caratteristica maschera Farinella, allegro e scanzonato, che prende il suo nome dal piatto simbolo della cucina putignanese, affiancato al suo alter ego, entrambi in primo piano su uno scorcio di Piazza del Plebiscito della cittadina pugliese; -Carnevale di Acireale: riproduce Lavica, opera dell'artista Adolfo Mastriani del 1953, diventata dal 2010 maschera ufficiale del locale carnevale. Sullo sfondo un particolare del Palazzo del Municipio della cittadina siciliana, classico esempio di architettura barocca; -Carnevale di Cento: raffigura un carro allegorico denominato «I sette vizi capitali», realizzato dall'Associazione Carnevalesca «Mazzalora», nel momento del secolare «Gettito» mentre sfila a Piazza Guercino nel centro storico della località ferrarese; -Carnevale di Viareggio: riproduce un'opera di Uberto Bonetti realizzata negli anni '30 raffigurante, su campo bianco, tra lanci di coriandoli, stelle filanti e squilli di tromba, due Burlamacchi, la maschera rappresentativa del Carnevale di Viareggio e mascotte della città. A sinistra, incastonato nella composizione, è riportato il numero «150» a indicare gli anni trascorsi dalla prima sfilata del carnevale.

Dove si possono acquistare

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili per tutti i francobolli presso lo Spazio Filatelia Roma e, per il francobollo dedicato al Carnevale di Putignano, presso l’ufficio postale di Putignano in Via Cappuccini. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia. Per l’occasione sono state realizzate sei cartelle filateliche, una per ogni francobollo, in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ ciascuna.