Sorpresa a rubare in una scuola: arrestata 34enne

E' finita nuovamente in carcere Nina Mihaela Hurmuzache, rumena di 34 anni, sorpresa dai carabinieri la scorsa notte all'interno dell'Istituto comprensivo-scuola dell'infanzia di via Mozart a Porto Cesareo. La donna, dopo aver forzato una finestra, è stata trovata già in possesso di diverso materiale rubato all'interno, tra cui generi alimentari, una radio-stereo e una macchina pastificatrice. Nello stesso contesto è stato denunciato a piede libero Z.M., 38enne di Domodossola ma residente a Porto Cesareo, ritenuto il complice della donna.La Hurmuzache, negli ultimi due mesi, aveva già collezionato due arresti e una denuncia per episodi simili, provocando una notevole preoccupazione a Porto Cesareo a causa dei continui furti in abitazioni, negozi e attività ricettive.