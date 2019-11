Travolti da un'auto mentre potavano gli ulivi: quattro morti, un ferito gravissimo

Tragico incidente lungo la circonvallazione di Galatone, che dalla statale 101 conduce a Galatina. Una Golf che percorreva quel tratto di strada, a causa di un brusco sorpasso, è finita contro un camion della Ecoman Salento, fermo lungo il ciglio della strada perché gli operai erano intenti a potare degli ulivi.



Nell'impatto - avvenuto all'altezza dell'hotel Gala - sono morti in quattro: il conducente della Golf, Alessandro Liguori (44 anni), di Neviano, ma sposato ad Aradeo, e i tre operai che si trovavano a terra: si tratta di Pasquale Filieri, titolare dell'impresa e vicepresidente della locale Protezione Civile, 62 anni; Luigi Casaluci, 64 anni e Toni Mezzi, 44 anni. Sul luogo dell'incidente uno dei figli di Filieri, sposato e con una famiglia numerosa: l'uomo era zio di Chiara Filieri, morta a 19 anni proprio in un incidente stradale la notte di San Lorenzo.

Mezzi, invece, viveva da solo: i genitori risiedono in Svizzera dove lui è nato. Liguori, sposato, aveva una figlia di 19 anni. Faceva il meccanico alla Alfa Impianti di Galatone, all'uscita del paese. Gli mancava un chilometro per arrivare al lavoro. Poi l'impatto.



Ferito gravemente il quarto operaio, Gianni Benegiamo, che si trovava sul “cestello” - utile a raggiungere le parti più alte delle chiome degli alberi - e che ha rimediato un grave trauma cranico e toracico nella caduta improvvisa dal cestello: giudicato inizialmente in pericolo di vita, sarebbe stato operato e salvato grazie alla tempestività dei soccorsi.

I lavoratori coinvolti nel drammatico incidente erano tutti di Galatone: per questo ogni evento è stato annullato e il sindaco Flavio Filoni, accorso sul posto immediatamente dopo il fatto, ha già dichiarato il lutto cittadino. Luigi Arcuti, primo cittadino di Aradeo, sta valutando analoga decisione. Anche lui si trova sul posto.



Sul posto i carabinieri, le ambulanze del 118 e lo Spesal, per valutare ogni profilo attinente la sicurezza sul posto di lavoro.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la Golf guidata da Liguori - che stava andando al lavoro, a Nardò - avrebbe sorpassato l'auto guidata da una vigilessa fuori servizio, ma al rientro nella corsia il 44enne avrebbe perso il controllo del mezzo finendo addosso al camion della Ecoman Salento.

Il sindaco Filoni ha scritto una nota di cordoglio, che riportiamo. «La nostra Città è stata scossa questa mattina, ancora una volta, da un terribile fatto di cronaca. Quattro figli della nostra terra hanno perso la vita in un tragico incidente. La nostra comunità si stringe intorno alle famiglie di Pasquale, Antonio, Luigi e alla comunità aradeina per la perdita di Alessandro. La speranza e la preghiera va anche a Giovanni, la quinta persona coinvolta, affinché riesca a vincere la sua battaglia. Non si può trovare una spiegazione a tanto dolore che, anche quest'anno, colpisce tutta la Città di Galatone. A breve, dopo le disposizione del magistrato incaricato, sarà proclamato il lutto cittadino - ha concluso - ma intanto tutte le manifestazioni pubbliche previste fino a domenica 1 dicembre, sono da ritenersi annullate».

