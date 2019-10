Con l'auto contro un camion mentre raggiunge il marito al lavoro: tragedia sfiorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uscita quasi illesa nello scontro tra la sua auto e un camion. Si può dire fortunata la conducente di una Skoda Octavia, una 41enne di Francavilla Fontana che poco prima dell’alba di questa mattina, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere frontalmente con il grosso automezzo alle porte di Avetrana , provincia di Taranto La donna che è stata trasportata all’ospedale da un’ambulanza del 118 ha riportato contusioni varie non gravi. Illeso l’autista del camion che procedeva in direzione Manduria. La quarantunenne era diretta invece ad Avetrana dove avrebbe dovuto raggiungere il marito commerciante del mercato settimanale di quel comune. Per gran parte della mattinata il traffico sulla provinciale Manduria Avetrana è stato rallentato per la presenza dell’autoveicolo industriale rimasto sulla carreggiata.